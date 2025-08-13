A Lavinaio, frazione del Comune di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, è in costruzione l’edificio della nuova Scuola primaria dell’IC “De Gasperi”. Il progetto ha tenuto in particolare considerazione sia l’aspetto relativo al comfort delle aule, pensate con grandi aperture verso il giardino interno e verso l’esterno, sia gli spazi di connessione, immaginati per accogliere una didattica moderna e di gruppo. Tutto questo grazie ai fondi PNRR.

“La nuova scuola di Lavinaio”, sottolinea il Sindaco di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca, “rappresenta un sogno che si realizza. Forse sarà la più innovativa di tutto il territorio”.

La struttura sarà composta da due volumi non allineati, tra i quali si inserirà un terzo volume, cerniera tra lo spazio pubblico della piazza di Lavinaio e il futuro ingresso dell’istituto.

“Lavinaio, piccola frazione del comune di Aci Sant’Antonio, diventerà una grande realtà grazie a questa scuola”, dice la Dirigente scolastica, Silvana Di Bella. “È un edificio all’avanguardia, non solo dal punto di vista architettonico, ma anche per la sua vocazione educativa e didattica, con un progetto che unisce il benessere dell’alunno e l’innovazione pedagogica”.