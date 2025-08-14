Un incendio di vaste proporzioni ha interessato la superstrada Nola-Villa Literno, all’altezza dell’uscita di Caivano in direzione Nola, suscitando nuova preoccupazione tra i residenti dopo le fiamme di materiale tossico divampate poche ore prima in via Scotta, vicino al campo rom di via Cinquevie.

Fiamme e fumo tossico

La grossa nuvola nera generata dal falò, probabilmente di origine dolosa, è visibile a chilometri di distanza e ha reso l’aria circostante irrespirabile. La vegetazione sottostante all’uscita dell’asse mediano è stata completamente distrutta.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono subito giunte due autobotti dei vigili del fuoco, che stanno domando le fiamme, e i carabinieri della locale Compagnia, guidati dal capitano Antonio Maria Cavallo, che hanno chiuso temporaneamente l’uscita di Caivano per gli automobilisti provenienti da Marcianise e dalla zona industriale di Pascarola.

Indagini in corso

Le autorità hanno avviato accertamenti per stabilire le cause dell’incendio e identificare eventuali responsabili.