Un violento incendio è divampato nel pomeriggio nella zona industriale di Battipaglia. Le fiamme, partite da alcune sterpaglie, si sono propagate rapidamente fino a coinvolgere un caseificio, causando ingenti danni.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenute numerose squadre della Protezione Civile di Battipaglia e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, con diversi mezzi impegnati nelle operazioni di spegnimento del vasto rogo.

Nube di fumo e viabilità bloccata

Una densa nube di fumo nero e acre ha invaso gran parte della città ed è risultata visibile anche a molti chilometri di distanza, creando allarme tra i residenti.

Per motivi di sicurezza, le strade di accesso alla zona industriale, in particolare viale Spagna e via Bosco II, sono state chiuse al traffico.

Indagini sulle cause

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Solo dopo il completo spegnimento delle fiamme sarà possibile accertare le cause dell’incendio e verificare se si tratti di un episodio di natura dolosa.