Un vasto incendio è divampato questa mattina in Traversa Spinelli, al confine tra i comuni di Pompei e Scafati. Le fiamme hanno interessato un capannone adibito a deposito di abbigliamento, apparentemente abbandonato da tempo. L’intenso rogo ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza, fino al territorio del comune di Napoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Castellammare di Stabia e Torre del Greco, supportati da due autobotti e un carro autoprotettore. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso, mentre si lavora per mettere in sicurezza l’area e impedire che le fiamme si propaghino agli edifici vicini.

Il sindaco di Scafati è intervenuto con un messaggio sui social per rassicurare i cittadini:

«Siamo stati sul posto, in via Spinelli, nel territorio di Pompei. Dietro la vecchia fabbrica del gas c’è un capannone abbandonato che conteneva indumenti usati. Sono presenti i Carabinieri del reparto di Napoli, i Vigili del Fuoco e la nostra Polizia Municipale per gestire la viabilità. La situazione è sotto controllo».

Preoccupazione anche sul fronte ambientale. Il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra) ha commentato l’episodio sottolineando la ricorrenza di simili incendi nella zona e la necessità di accertamenti approfonditi:

«Non è la prima volta che episodi del genere si verificano tra Scafati e i comuni limitrofi. È improbabile si tratti di autocombustione. Abbiamo chiesto all’Arpac di effettuare immediatamente rilievi sulla qualità dell’aria».

Sono in corso le indagini per chiarire l’origine dell’incendio e verificare eventuali responsabilità. Al momento non si registrano feriti.