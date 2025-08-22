Singolare ritrovamento questa mattina a Napoli, nella zona di Mergellina, proprio di fronte agli chalet del lungomare. Durante le consuete operazioni di raccolta e spazzamento, gli operatori di Asia Napoli hanno individuato un gommone sgonfio e abbandonato accanto alle campane per la raccolta differenziata.

La segnalazione e l’intervento

L’azienda ha immediatamente denunciato l’accaduto alle autorità competenti e predisposto un intervento straordinario di rimozione, così da liberare l’area e ripristinare il decoro urbano.

Lotta al degrado e abbandono dei rifiuti

Il ritrovamento evidenzia ancora una volta il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti ingombranti sul territorio cittadino, che spesso richiede interventi straordinari oltre alle ordinarie attività di pulizia.

Asia Napoli ha ribadito l’impegno a garantire la tutela dell’ambiente e del decoro urbano, invitando i cittadini a rispettare le regole per il corretto smaltimento dei materiali e a segnalare tempestivamente episodi simili.