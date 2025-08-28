Paura all’alba in pieno centro città. Un giovane di 23 anni, cittadino tunisino, è stato aggredito in Piazza Dante da un gruppo di sconosciuti che, secondo una prima ricostruzione, volevano sottrargli il cellulare. Gli assalitori gli avrebbero spruzzato negli occhi dello spray urticante, per poi colpirlo al fianco con un oggetto contundente. Il ragazzo è riuscito a raggiungere l’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato medicato e successivamente dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia Centro e della stazione San Giuseppe, che stanno raccogliendo elementi per identificare i responsabili dell’aggressione.