Una gita in barca si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 agosto, al largo di Ancona. Intorno alle 18:30, durante una manovra, l’albero della vela avrebbe colpito un uomo di 61 anni, facendolo cadere in mare. Lì è stato risucchiato dall’elica del motore e ferito a morte.

La vittima è A.B., anconetano classe 1963, che si trovava a bordo con il figlio e altri tre amici. Subito dopo l’incidente, il figlio si è tuffato in acqua per tentare di salvarlo e, insieme agli altri presenti, lo ha riportato a bordo. Sono stati avviati immediati tentativi di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

L’imbarcazione è rientrata in porto alla banchina numero 1, dove ad attenderli c’erano Capitaneria di Porto, Croce Rossa, due ambulanze della Croce Gialla e l’automedica del 118. Il figlio della vittima, sotto choc, è stato trasportato all’ospedale di Torrette per accertamenti.

Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.