Una giovane donna di 28 anni è stata accoltellata alla schiena ad Aversa al termine di una lite con un uomo, per motivi che gli inquirenti ipotizzano possano essere di natura personale.

Il soccorso e il secondo dramma

Subito dopo l’aggressione, la vittima è stata aiutata da un motociclista. Non è ancora chiaro se l’uomo fosse coinvolto nella lite o se si sia fermato solo per prestare soccorso. Nel tentativo di portarla d’urgenza al pronto soccorso, il centauro ha però perso il controllo del mezzo: entrambi sono caduti rovinosamente sull’asfalto, aggravando ulteriormente la situazione.

Corsa in ospedale in codice rosso

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato la ragazza e il motociclista al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Entrambi sono arrivati in codice rosso e sottoposti a cure immediate.

Indagini in corso

Carabinieri e polizia municipale hanno avviato le indagini per:

identificare l’autore dell’accoltellamento,

ricostruire l’esatta dinamica della lite,

chiarire le cause dell’incidente in moto.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti lungo Viale Kennedy, per fare luce sull’intera vicenda.