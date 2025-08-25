Attimi di paura all’alba di domenica 24 agosto a Mondragone (Caserta), dove tre uomini hanno tentato di introdursi in due abitazioni di viale Italia. L’intervento tempestivo dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del Reparto territoriale ha consentito di bloccare uno dei sospetti, mentre i complici sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Il tentativo di intrusione

Il primo allarme è partito dal proprietario di una casa in viale Italia, che ha chiamato il 112 dopo aver sorpreso alcuni uomini mentre cercavano di entrare dal balcone. I ladri, scoperti, sono fuggiti senza riuscire a rubare nulla.

Pochi minuti più tardi è arrivata un’altra segnalazione da un’abitazione adiacente, anch’essa presa di mira con le stesse modalità. Anche in questo caso, i malviventi si sono dileguati scavalcando il muro di recinzione, senza riuscire a portare via alcun bottino.

L’arresto e le indagini

Le ricerche dei Carabinieri hanno portato al fermo di un 37enne di origine bulgara, rintracciato mentre cercava di nascondersi tra i cespugli a poche decine di metri dalle abitazioni. L’uomo è stato denunciato a piede libero per tentato furto in abitazione in concorso.