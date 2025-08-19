Anche dettagli apparentemente innocui possono tradire la presenza dei proprietari: un filo di silicone vicino al campanello, un biglietto piegato tra porta e telaio, qualche goccia di colla sulla serratura. Questi “indizi” servono ai malviventi per capire se un appartamento è vuoto e pianificare il furto.

I social, soprattutto TikTok, stanno diffondendo video che mostrano queste tecniche, diventando una sorta di manuale per i ladri 2.0.

Strumenti e metodi dei ladri moderni

I malviventi utilizzano strumenti sempre più sofisticati:

Siringhe con acido nitrico: corrodono serrature in pochi minuti.

Chiavi bulgare: utensili professionali, ora reperibili online, aprono serrature europee senza lasciare segni.

Manipolazioni magnetiche e acrobazie per entrare dai piani alti.

Controllo dei segnali invisibili come biglietti, colla o silicone.

Secondo gli esperti, i sopralluoghi precedono il furto nel 95% dei casi.

L’allarme delle forze dell’ordine

Andrea Miggiano, comandante dei Carabinieri Roma Parioli, avverte: «In estate i condomini si svuotano e i ladri colpiscono più facilmente. Piani bassi o alti, la strategia è la stessa: sopralluogo e osservazione silenziosa».

Il ruolo del vicinato è fondamentale: portieri attenti o vicini che ritirano la posta possono fare la differenza. Anche la tecnologia aiuta: telecamere di sorveglianza collegate allo smartphone permettono di intervenire in tempo reale.

Prevenzione e sicurezza domestica

Francesco Polimeni, esperto di sicurezza privata, consiglia:

Cilindri antifurto europei: 100-200 €, proteggono dalle chiavi bulgare.

Porte blindate classe 3: da 700 €, barriera efficace contro l’intrusione.

Sistemi di allarme cablati collegati al 112: 1.300-3.000 €, più sicuri dei sistemi wireless.

Nebbiogeni: rilasciano fitta nebbia per ostacolare la visuale dei ladri.

Telecamere nascoste con salvataggio su cloud: utili anche se il dispositivo viene distrutto.

Chi colpisce di più

Le bande georgiane sono tra le più organizzate: rapide, professionali e capaci di aprire quasi ogni serratura. Preferiscono quartieri residenziali medio-alti, puntando a gioielli, contanti e orologi di pregio. Colpiscono in 10-15 minuti, spesso nel tardo pomeriggio.

Consigli pratici per le vacanze

Non pubblicare foto o stories in tempo reale: i ladri possono monitorare le assenze.

Coinvolgi vicini e condominio: una chat o un controllo della posta può prevenire furti.

Segnala subito movimenti sospetti al 112: una telefonata tempestiva può salvare la casa.