Ancora un episodio di violenza contro il personale sanitario in Campania. È accaduto ieri sera a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito medici e guardie giurate all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco.

Secondo la ricostruzione, i militari della compagnia di Castellammare sono intervenuti in piazza Matteotti, nell’abitazione dell’uomo, chiamati per sedare comportamenti violenti. Sul posto era già presente un equipaggio del 118 che ha somministrato un sedativo al 28enne, trasferendolo poi in ospedale con scorta armata dei Carabinieri.

Giunto al pronto soccorso, appena sceso dall’ambulanza, l’uomo ha improvvisamente colpito il personale sanitario e due guardie giurate, creando il caos. Nel corso della furia ha rovesciato un computer, un monitor e danneggiato altre attrezzature mediche.

Per immobilizzarlo, i Carabinieri hanno utilizzato due cartucce del taser in dotazione, riuscendo infine a bloccarlo. Il 28enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni a personale sanitario ed è in attesa di giudizio.

Il bilancio delle aggressioni è pesante: tre medici hanno riportato ferite con prognosi rispettivamente di 3, 7 e 10 giorni; per le due guardie giurate, prognosi di 5 giorni ciascuna.