L’ex cattedrale della Santissima Annunziata a Vico Equense, in Penisola Sorrentina, considerata una delle chiese più belle d’Italia e monumento di grande interesse storico e artistico, danneggiata da una coppia di sposi. Dopo aver celebrato il matrimonio negli uffici comunali, i novelli coniugi si sono recati sul sagrato della chiesa e hanno fatto esplodere alcuni fumogeni colorati, causando macchie di vernice sulla facciata dell’edificio storico.

La diffusione sui social e l’indignazione pubblica

Alcuni video dell’accaduto sono pubblicati su TikTok, suscitando indignazione tra cittadini e utenti, molti dei quali si sono recati sul posto per documentare i danni subiti dalla chiesa.

Denuncia e responsabilità

Grazie ai video condivisi sui social, la Polizia Municipale di Vico Equense ha identificato facilmente i responsabili. Gli sposi sono denunciati per esplosione pericolosa e danneggiamento di un bene storico-artistico.

Oltre alle conseguenze penali, la coppia rischia di dover sostenere i costi per la pulizia e il restauro della facciata della chiesa, un intervento necessario per ripristinare il monumento, simbolo storico e culturale della Penisola Sorrentina.