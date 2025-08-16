Era già finito nei guai pochi giorni fa, quando un generale dell’Esercito lo aveva inseguito dopo uno scippo nel centro di Napoli, consegnandolo poi a una pattuglia della polizia locale. Nonostante l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, Aziz Chouaf, 32enne di origine marocchina, è stato nuovamente arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.

Questa volta la scena si è consumata tra Porta Capuana e piazza Garibaldi, dove una donna ucraina stava aspettando l’autobus. Distratta dal cellulare, non si è accorta dell’uomo che le si è avvicinato e le ha strappato la collanina dal collo. Subito dopo è fuggito, convinto di averla fatta franca.

La sua corsa, però, è durata poco: una pattuglia di carabinieri di passaggio ha assistito all’intera scena e lo ha bloccato dopo un breve inseguimento. Ammanettato, Chouaf è stato condotto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio. La collanina, recuperata subito dopo l’arresto, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.