Un tragico incidente stradale si è verificato lungo la provinciale che collega Benevento a San Leucio del Sannio, in prossimità della località Casale Maccabei. Nell’impatto frontale tra due auto ha perso la vita Giovanni Giallonardo, trentacinquenne originario di Benevento, che si trovava alla guida di una Fiat Panda.

L’urto, particolarmente violento, ha coinvolto anche una Fiat Freemont condotta da una donna di cinquantacinque anni, cittadina bielorussa residente a San Giorgio del Sannio. La conducente è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Pio di Benevento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, impegnati nei soccorsi e nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.