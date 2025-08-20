Tentata rapina all’alba di oggi, intorno alle 6 del mattino, in via Pietro Nenni ad Afragola. Una banda di tre uomini, con passamontagna e abiti scuri, ha provato a forzare la saracinesca di una farmacia utilizzando una barra di ferro.

La fuga dopo l’allarme

Mentre uno dei malviventi faceva da palo, gli altri due cercavano di sfondare l’ingresso. A sventare il colpo sono stati il sistema di allarme e le urla dei residenti che, dai balconi, hanno attirato l’attenzione sulla scena. Colti di sorpresa, i criminali sono stati costretti alla fuga senza riuscire a entrare nei locali.

Le immagini consegnate alle autorità

L’intera azione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona. I filmati sono stati inviati al deputato Francesco Emilio Borrelli e al referente territoriale di Europa Verde Salvatore Iavarone, che hanno denunciato la gravità dell’episodio.

Le reazioni

«Stavolta il colpo è fallito perché i cittadini hanno reagito e non hanno girato lo sguardo dall’altra parte – hanno commentato Borrelli e Iavarone –. Colpisce la violenza dell’azione e l’arroganza di chi, all’alba, pensa di distruggere una saracinesca davanti a un’intera comunità. Ci auguriamo che, grazie alle immagini e alle segnalazioni, si riesca a risalire presto all’identità dei rapinatori».

Anche i titolari della farmacia hanno espresso amarezza: «Il danno è ben maggiore rispetto ai pochi spiccioli che avrebbero trovato in cassa. Ogni due o tre mesi si ripete la stessa storia. Questa provincia è allo sbando, senza controlli, in balìa delle bande criminali».

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini di videosorveglianza per cercare di identificare i responsabili e ricostruire la dinamica della tentata rapina.