È battaglia legale per i video che ritraggono momenti di intimità tra il noto conduttore televisivo Stefano De Martino e la compagna, registrati illegalmente dal sistema di videosorveglianza della loro abitazione romana e diffusi sul web. Sono scattate denunce anche nei confronti di chi ha pubblicato post offensivi sui familiari di De Martino e contro gli utenti che conservano tali immagini.

La denuncia è presentata dai legali dello showman, Angelo e Sergio Pisani, alla Polizia di Stato di Porto Cervo (Sassari) e alla Procura di Roma, comprensiva di indicazioni sulle tracce telematiche dei responsabili. Il video, già rimosso da alcuni link a seguito dell’intervento legale, sarebbe acquisito da uno o più hacker che hanno violato il sistema di videosorveglianza interno dell’abitazione, compromettendo la privacy del conduttore e della compagna.

Gli avvocati hanno lanciato un appello affinché foto e video privati pubblicati senza consenso siano cancellati: gli utenti potrebbero incorrere in gravi reati, gestendo dati personali altrui e contribuendo a sviluppare un mercato illecito e pericoloso. Con la denuncia, i legali chiedono agli inquirenti di avviare accertamenti finalizzati a impedire la diffusione del video, ipotizzando il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

In merito agli eventuali risarcimenti, il conduttore e i suoi avvocati hanno fatto sapere che saranno devoluti in beneficenza, a favore di iniziative dedicate ai bambini e per la lotta al cyberbullismo. Le ricerche degli avvocati hanno inoltre consentito di individuare una serie di commenti offensivi nei confronti del conduttore e dei suoi familiari, rafforzando la necessità di tutela legale e sensibilizzazione sul rispetto della privacy online.