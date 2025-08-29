Tragedia a Polla (Salerno), dove un uomo di 78 anni, Rolando Marotta, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in località Cappuccini, zona collinare del paese.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il 78enne era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo è uscito dalla carreggiata ed è precipitato in una scarpata. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

I soccorsi e il decesso

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sala Consilina, insieme al personale sanitario e agli agenti della polizia locale. L’uomo è recuperato in condizioni critiche e trasportato d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Successivamente, viste le gravi lesioni riportate, è trasferito al “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove purtroppo è deceduto poco dopo.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato l’auto a perdere aderenza e finire fuori strada.