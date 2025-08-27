Un episodio insolito ma drammatico si è verificato a Guardia Lombardi (Avellino), dove un uomo di 75 anni è stato più volte caricato da un montone. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri in una zona rurale del paese.

L’attacco dell’animale

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si trovava nei pressi di un terreno agricolo quando l’animale lo ha improvvisamente attaccato, colpendolo ripetutamente con violenza. Nonostante i tentativi di difendersi, l’uomo è caduto a terra riportando fratture e lesioni gravi.

I soccorsi e il ricovero

Alcuni passanti, allarmati dalle urla, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118, che ha constatato la gravità delle ferite e disposto il trasferimento urgente all’ospedale Moscati di Avellino.

Il 75enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e si trova ora ricoverato nel reparto di chirurgia d’urgenza. Le sue condizioni restano serie, ma stabili.

Indagini sull’accaduto

Le autorità locali stanno raccogliendo elementi per chiarire le circostanze dell’aggressione e stabilire la provenienza dell’animale che ha colpito l’anziano.