Durante le operazioni di bonifica a piedi per lo spegnimento dell’incendio sul Vesuvio, un volontario della Protezione Civile è rimasto ferito in via Vecchia Campitelli a Terzigno. Secondo le prime informazioni, l’uomo è rimasto colpito alla testa da un arbusto di medie dimensioni mentre era impegnato nelle attività di messa in sicurezza dell’area. Soccorso immediatamente dai colleghi, è medicato sul posto e successivamente trasportato in codice giallo all’Ospedale del Mare di Napoli.

I sanitari hanno diagnosticato una distorsione alla caviglia destra, un taglio al collo e dolori alla schiena. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.