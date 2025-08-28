Quello che avrebbe dovuto essere il giorno più felice della loro vita si è trasformato in un incubo per una giovane coppia di sposi. Durante il ricevimento di nozze, celebrato ieri sera in una struttura ricettiva di Capaccio Paestum, i due hanno ricevuto una notifica inquietante dal sistema di videosorveglianza collegato al cellulare: le telecamere di casa risultavano disattivate.

La scoperta del furto

Preoccupati, i novelli sposi hanno lasciato la festa e si sono precipitati a casa, trovandosi davanti a una amara sorpresa. Approfittando della loro assenza – e di quella di parenti e amici impegnati con la cerimonia – i ladri erano entrati nell’abitazione, riuscendo a portare via diversi oggetti di valore.

Un colpo studiato con attenzione, che ha gettato nello sconforto la coppia proprio nel giorno che avrebbe dovuto essere solo di gioia.

Una scia di furti in zona

L’episodio non è isolato: nelle ultime settimane, infatti, la zona di Capaccio Paestum è stata segnata da una serie di furti in abitazione, che hanno destato forte preoccupazione tra i residenti.

Indagini in corso

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, che hanno avviato accertamenti per cercare di individuare i responsabili.