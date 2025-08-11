A Fano, una serata d’estate sotto le stelle a Villa Piccinetti si è conclusa con spiacevoli conseguenze per circa un centinaio di partecipanti. Durante la tradizionale festa organizzata ogni anno, che sabato ha riunito circa 800 ospiti, molti hanno accusato sintomi come mal di pancia, vomito e diarrea già dal giorno successivo.

Sintomi e conseguenze

Il malessere ha costretto alcune persone a ricorrere alla guardia medica, mentre altri si sono rivolti alle farmacie per acquistare farmaci sintomatici. Nessun caso, al momento, ha richiesto il ricovero ospedaliero. Alcuni partecipanti hanno dovuto rinunciare a gite e impegni estivi per restare a casa.

Il menu servito

Il pasto prevedeva:

Antipasto: carne salada con verdure

Primo: involtino di pasta con rape

Secondo: fettine di arista di maiale con patate

Tutti i tavoli hanno ricevuto lo stesso menu, ma solo una parte dei presenti ha manifestato disturbi.

Indagini sulle cause

Le cause dell’intossicazione sono ancora da chiarire. La titolare, Antonella Piccinetti, si è detta profondamente dispiaciuta:

«Il nostro personale, i cuochi e i miei figli hanno mangiato lo stesso cibo e non hanno avuto alcun problema. Faremo di tutto affinché un episodio simile non accada più».

Al momento, restano aperte le verifiche per individuare l’origine del problema, considerando che circa 700 ospiti non hanno riportato alcun sintomo.