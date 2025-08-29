Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha programmato importanti lavori di potenziamento infrastrutturale legati al nuovo itinerario della linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari. Per consentire gli interventi sono previste modifiche e sospensioni alla circolazione ferroviaria su diverse tratte.
Periodi e tratte interessate
Dal 15 settembre ore 9:30 al 27 settembre ore 16:00 2025
circolazione sospesa tra Caserta – Benevento – Foggia
circolazione sospesa tra Caserta – Cancello
Dal 19 settembre ore 12:00 al 24 settembre ore 12:00 2025
circolazione sospesa tra Napoli Centrale – Cancello e Cancello – Nola
Impatti sui treni
I Frecciarossa e Frecciargento Roma – Lecce saranno limitati a Caserta.
Alcuni treni Intercity e Regionali subiranno modifiche di percorso, variazioni o cancellazioni.
Soluzioni garantite per i viaggiatori
Abbonati AV Benevento–Roma: previsto il rimborso dell’abbonamento già acquistato.
Servizio di bus sostitutivi AV Benevento–Caserta, due volte al giorno, gratuito per i titolari di abbonamento AV Caserta–Roma.
Restano garantiti bus sostitutivi anche per il servizio Regionale.
Mobilità con Intercity e Regionale
Previsti collegamenti su gomma nelle tratte interrotte.
Possibile aumento dei tempi di percorrenza per traffico stradale.
Posti disponibili inferiori rispetto al servizio ferroviario.
Sui bus non è ammesso il trasporto di bici né di animali (eccetto cani guida).
Come restare aggiornati
Sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia.
Call center gratuito 800 89 20 21.
Personale dedicato nelle stazioni.
Aggiornamenti tramite sms, e-mail e notifiche su App Trenitalia.
Per i clienti del Regionale: possibilità di attivare il servizio Smart Caring e ricevere info in tempo reale sul viaggio.