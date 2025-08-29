Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha programmato importanti lavori di potenziamento infrastrutturale legati al nuovo itinerario della linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari. Per consentire gli interventi sono previste modifiche e sospensioni alla circolazione ferroviaria su diverse tratte.

Periodi e tratte interessate

Dal 15 settembre ore 9:30 al 27 settembre ore 16:00 2025

circolazione sospesa tra Caserta – Benevento – Foggia

circolazione sospesa tra Caserta – Cancello

Dal 19 settembre ore 12:00 al 24 settembre ore 12:00 2025

circolazione sospesa tra Napoli Centrale – Cancello e Cancello – Nola

Impatti sui treni

I Frecciarossa e Frecciargento Roma – Lecce saranno limitati a Caserta.

Alcuni treni Intercity e Regionali subiranno modifiche di percorso, variazioni o cancellazioni.

Soluzioni garantite per i viaggiatori

Abbonati AV Benevento–Roma: previsto il rimborso dell’abbonamento già acquistato.

Servizio di bus sostitutivi AV Benevento–Caserta, due volte al giorno, gratuito per i titolari di abbonamento AV Caserta–Roma.

Restano garantiti bus sostitutivi anche per il servizio Regionale.

Mobilità con Intercity e Regionale

Previsti collegamenti su gomma nelle tratte interrotte.

Possibile aumento dei tempi di percorrenza per traffico stradale.

Posti disponibili inferiori rispetto al servizio ferroviario.

Sui bus non è ammesso il trasporto di bici né di animali (eccetto cani guida).

Come restare aggiornati

Sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia.

Call center gratuito 800 89 20 21.

Personale dedicato nelle stazioni.

Aggiornamenti tramite sms, e-mail e notifiche su App Trenitalia.

Per i clienti del Regionale: possibilità di attivare il servizio Smart Caring e ricevere info in tempo reale sul viaggio.