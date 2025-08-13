Tutto pronto per i vacanzieri del Ferragosto, gli italiani hanno prenotato per l’ultima tranche delle loro vacanze estive.

Tra le destinazioni italiane, in ordine di percentuali di prenotazioni ci sono:

– Liguria: le Cinque Terre sono una delle zone più visitate, con borghi pittoreschi come Monterosso al Mare, Corniglia e Vernazza. Il costo medio per una settimana di vacanza è di circa €345 a persona.

– Sardegna: Quartu Sant’Elena è una meta economica e offre numerose opportunità di relax e divertimento.

– Sicilia: San Vito lo Capo è una delle località più belle e rinomate, con spiagge incantevoli e un costo medio di €389 a persona per una settimana.

– Calabria: Praia a Mare è una località turistica adatta a famiglie e giovani, con spiagge comode e stabilimenti balneari moderni.

– Toscana: l’Isola d’Elba è una meta ideale per chi cerca relax e natura, con spiagge incantevoli e sentieri di trekking panoramici.

Dunque, secondo le stime, le località balneari italiane più scelte per Ferragosto 2025 sono quelle della Liguria, della Sardegna e della Sicilia.

Il costo medio per una settimana di vacanza in Italia varia da €300 a €570 a persona, a seconda della destinazione e del tipo di alloggio.