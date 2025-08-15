Il Ferragosto si festeggia principalmente in Italia, ma anche in altri paesi europei e del mondo. Scopriamo dove e come.
In Europa, oltre all’Italia di cui abbia scoperto nascita di Ferragosto ed evoluzione cristiana e pagana, il 15 Agosto si festeggia:
– Francia: si celebra l’Assunzione di Maria, una festa pubblica che commemora l’assunzione della Vergine Maria in cielo.
– Spagna: si festeggia la Festa dell’Assunzione, una ricorrenza religiosa che onora la Vergine Maria.
– Grecia: si celebra l’Assunzione di Maria, una delle feste più importanti del calendario ortodosso.
– Belgio: si festeggia la Festa dell’Assunzione, una ricorrenza religiosa cattolica.
In America:
– Brasile: si celebra con pranzi in famiglia e momenti di condivisione.
– Argentina: si festeggia con eventi culturali e una settimana di vacanza invernale.
– Africa:
– Etiopia: si celebra Buhe, una festa che include canti tradizionali, fuochi e celebrazioni comunitarie.
Oceania:
– Australia e Nuova Zelanda: non si festeggia ufficialmente, ma alcuni prendono vantaggio del periodo per viaggiare o partecipare a feste invernali.
Altri paesi:
– Liechtenstein: è una festa nazionale.
– Costa Rica: si festeggia l’Assunzione di Maria.
– Canada: si celebra il National Acadian Day, una festa che ricorda i primi coloni francesi in Acadia.
– Irlanda: si festeggia l’Assunzione di Maria con la tradizione di fare il bagno in mare per avere benefici per la salute e la fortuna.
– Repubblica del Congo e India: il 15 agosto è una festa di indipendenza.
– Corea e Taiwan: si celebrano rispettivamente la liberazione e la restituzione.