I Carabinieri della compagnia di Torre del Greco stanno indagando sul ferimento di una 25enne avvenuto nel corso di una lite con una conoscente. L’episodio si è verificato nelle scorse ore in circostanze ancora in fase di accertamento.

Secondo quanto ricostruito, la giovane sarebbe stata colpita con un coltello da cucina durante un alterco con un’altra donna, una 24enne successivamente identificata e denunciata. La vittima ha riportato ferite al gluteo e alla coscia sinistra ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove si trova in osservazione. Le sue condizioni non sono gravi.

La presunta aggressora dovrà ora rispondere dei reati di lesioni personali aggravate e possesso ingiustificato di arma da taglio.

Gli investigatori stanno raccogliendo ulteriori elementi per chiarire le motivazioni alla base della lite e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.