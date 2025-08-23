Aveva 47 anni e tre figli Tina Sgarbini, la donna trovata senza vita nella sua abitazione a Montercorvino Rovella e uccisa, secondo le prime ricostruzioni, dall’ex fidanzato Christian Persico, oggi ricercato dalle forze dell’ordine. La tragedia si è consumata al termine di un violento litigio: la vittima sarebbe stata strangolata dall’uomo, che poi si è dato alla fuga.

Chi era Tina Sgarbini

Tina viveva da sempre a Montecorvino Rovella, un comune di circa 12mila abitanti in provincia di Salerno. Era molto legata ai suoi tre figli, avuti da una precedente relazione, e sui social condivideva spesso immagini di momenti di vita familiare, sorrisi e quotidianità.

La relazione con Christian Persico e la rottura

La storia tra Tina e Christian era iniziata nel 2016. Dai profili social dell’uomo emergono immagini della coppia in atteggiamenti affettuosi. Il 23 dicembre 2020 Persico aveva pubblicato una foto con lei scrivendo: «Quattro anni che ci sopportiamo. Chi l’avrebbe mai detto».

Ma da circa otto mesi la donna aveva deciso di interrompere la relazione. Una scelta che l’uomo non avrebbe accettato. Secondo le prime ricostruzioni, l’ennesimo rifiuto di Tina di tornare insieme avrebbe scatenato l’ira dell’ex, culminata nell’omicidio.

Una madre di tre figli

La comunità locale è sconvolta. «Ci stringiamo intorno alla famiglia di Tina, mamma di tre figli di cui uno di 24 anni», ha dichiarato il sindaco Martino D’Onofrio, esprimendo il cordoglio dell’intero paese.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno dando la caccia a Christian Persico, attualmente in fuga. L’ipotesi di femminicidio appare ormai la più probabile, ma restano da chiarire tutti i dettagli della dinamica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la procura di Salerno e il medico legale per i primi accertamenti.