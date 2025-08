Un nuovo contributo economico, fino a 280 euro, è stato attivato per sostenere le famiglie con figli in età scolare nel Comune di Napoli. Si tratta di una misura concreta pensata per alleggerire il carico delle spese legate all’avvio dell’anno scolastico, tra libri di testo e materiale didattico.

Il beneficio, destinato agli studenti residenti in Campania, si rivolge a coloro che frequentano scuole secondarie di primo e secondo grado nel territorio comunale di Napoli. La somma viene erogata sotto forma di cedola libraria elettronica, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di libri scolastici presso librerie e cartolibrerie accreditate.

A quanto ammonta il contributo

L’importo varia in base a due fattori principali:

Fascia di reddito (ISEE) della famiglia

Classe frequentata dallo studente

Il contributo può oscillare tra 110 euro e 280 euro, con la soglia massima destinata alle situazioni economiche più svantaggiate. L’obiettivo è garantire l’accesso all’istruzione anche a chi si trova in condizioni di fragilità economica.

Come fare domanda

La procedura per richiedere il bonus è interamente online. Le famiglie devono accedere al portale del Comune di Napoli tramite credenziali SPID, CIE o CNS e compilare il modulo disponibile nella sezione dedicata al contributo per i libri scolastici.

È importante agire in tempi rapidi, poiché le richieste vengono accolte fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Un aiuto concreto per l’istruzione

Quella dei libri di testo rappresenta una delle spese scolastiche più onerose per le famiglie italiane, soprattutto in un periodo in cui molte risorse economiche sono già state assorbite dai costi estivi o da altre spese obbligatorie. Iniziative come questa rappresentano un supporto essenziale per garantire pari opportunità educative e contrastare la dispersione scolastica.