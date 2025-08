Nel 2025 il Governo italiano ha confermato e ampliato un insieme di misure economiche e sociali rivolte a famiglie e studenti. L’obiettivo è sostenere il diritto allo studio, alleggerire i costi della vita quotidiana e promuovere l’inclusione sociale. Di seguito una panoramica dettagliata dei bonus attivi per l’anno 2025, con informazioni su requisiti, destinatari e modalità di richiesta.

1. Bonus Scuola 2025-2026 (Voucher Libri)

Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato 136 milioni di euro per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo destinata agli studenti appartenenti a famiglie con basso reddito. Il bonus è gestito dalle singole Regioni, che definiscono importi, requisiti e modalità di erogazione.

Destinatari:

Studenti della scuola dell’obbligo

Studenti delle scuole secondarie di secondo grado

2. Borse di Studio Universitarie 2025-2026

Il Ministero dell’Università ha aumentato gli importi minimi per le borse di studio universitarie, che nel 2025 vanno da 2.800 a 8.000 euro, a seconda della situazione economica dello studente.

Gestione: Enti regionali per il diritto allo studio

Requisiti: ISEE e merito accademico

Importi:

Minimo: 2.800 €

Massimo: 8.000 € per studenti in maggiore difficoltà

3. Bonus Spese Extrascolastiche (500 euro)

Confermato per il 2025 un contributo da 500 euro per finanziare attività extrascolastiche (sportive, artistiche, ricreative) rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Requisito economico: ISEE fino a 15.000 €

Finalità: Sostenere l’inclusione sociale attraverso lo sport e il tempo libero

4. Bonus Sport 2025

Ogni Regione può attivare bonus autonomi per lo sport. Esempi:

Campania: Voucher Sportivo Minori (400 € per ragazzi 6–15 anni)

Roma Capitale: Bonus per attività sportive giovanili

5. Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito

Dal 2024 il Bonus Cultura 18app è stato sostituito da due contributi cumulabili:

Carta della Cultura Giovani: 500 €, per 18enni con ISEE < 35.000 €, Carta del Merito: 500 €, per diplomati con 100/100 entro i 19 anni

Richiesta: Entro il 30 giugno 2025, tramite il portale del Ministero della Cultura

6. Bonus Affitto per Studenti Fuori Sede

Per il 2025 è previsto uno stanziamento straordinario di 9,5 milioni di euro per supportare gli studenti universitari che vivono lontano dalla propria residenza.

Requisito base: ISEE inferiore a 20.000 €

Ulteriori criteri: Definiti annualmente dal Ministero

7. Bonus Centri Estivi 2025 (INPS)

Contributo fino a 400 euro per figlio destinato a famiglie di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria INPS.

Età dei figli: 3–14 anni compiuti entro giugno 2025

Finalità: Sostenere la partecipazione a centri estivi diurni

8. Bonus Mamme 2025

Nel 2025 cambia la formula del bonus mamme: non più esonero contributivo, ma un contributo diretto di 480 euro annui, erogato in un’unica soluzione a dicembre.

Requisiti:

Almeno 2 figli

Reddito da lavoro inferiore a 40.000 €

Valido per lavoratrici dipendenti (escluse domestiche) e autonome

9. Carta “Dedicata a Te” (Social Card)

Contributo economico da 500 euro per famiglie in difficoltà, utilizzabile per:

Carburante

Abbonamenti ai trasporti pubblici

Beni di prima necessità

Nota: Non è richiesta alcuna domanda. I beneficiari sono selezionati automaticamente dall’INPS in collaborazione con i Comuni.

10. Assegno Unico per i Figli

L’assegno unico è destinato a tutte le famiglie con figli a carico, modulato in base al valore dell’ISEE.

Importi mensili 2025:

Minimo base (ISEE non presentato o > 45.824,71 €): 57,5 €

Massimo (ISEE < 17.227,33 €): oltre 200 € per figlio minorenne

Per figli maggiorenni fino a 21 anni: da 28,8 a 100 €

Modalità: Erogato automaticamente a chi ne ha già diritto, ma è necessario rinnovare l’ISEE annualmente per ricevere l’importo corretto.

11. Bonus Gite Scolastiche

In arrivo nel 2025 un contributo una tantum di 150 euro per studenti che partecipano a viaggi di istruzione e gite scolastiche. Dettagli su criteri e modalità saranno comunicati prossimamente dai Ministeri competenti.

12. Detrazioni Fiscali per Spese Scolastiche

È possibile detrarre il 19% delle spese scolastiche sostenute nel 2025, fino a un massimo di 1.000 euro per ogni figlio a carico. Non è necessario presentare l’ISEE.

Spese detraibili:

Iscrizione

Mensilità scolastiche

Servizi connessi alla frequenza.