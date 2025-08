Con l’arrivo del 2025, lo Stato rinnova il pacchetto di agevolazioni economiche rivolte ai cittadini con un ISEE fino a 25.000 euro. Si tratta di un insieme di bonus destinati a sostenere le famiglie in difficoltà economica, coprendo spese quotidiane come luce, rifiuti, istruzione, nido, attività extrascolastiche e perfino cure veterinarie.

L’obiettivo è duplice: alleviare il peso dell’inflazione e dei rincari energetici, e allo stesso tempo incentivare scelte più efficienti e sostenibili, specialmente in ambito domestico.

Bonus bollette 2025: sconto automatico fino a 500 euro

Uno dei principali incentivi riguarda le utenze domestiche. Il bonus luce è applicato direttamente in bolletta e può arrivare a un massimo di 500 euro all’anno, a seconda della fascia ISEE:

ISEE inferiore a 9.530 euro: accesso al contributo massimo

ISEE tra 9.530 e 25.000 euro: bonus ridotto, ma sempre automatico

Sconto sulla Tari e bonus per animali domestici

Le famiglie con un ISEE inferiore a 9.350 euro possono beneficiare anche di uno sconto sulla tassa rifiuti (Tari), erogato dai Comuni su base locale.

Inoltre, per chi possiede animali da compagnia e ha un ISEE sotto i 16.215 euro, è prevista la possibilità di portare in detrazione il 19% delle spese veterinarie, fino a un massimo di 550 euro. Tutti i costi devono essere documentati con ricevute o fatture fiscali.

Carta “Dedicata a te”: 500 euro per beni alimentari e carburanti

Riconfermata anche nel 2025 la Carta dedicata a te, una prepagata da 500 euro gestita da Poste Italiane. La carta può essere utilizzata per l’acquisto di generi alimentari o per fare rifornimento. Il contributo è automatico e non richiede domanda, purché l’ISEE sia aggiornato e correttamente inserito nei sistemi INPS.

Bonus asilo nido e attività extrascolastiche

Alcuni bonus richiedono invece una domanda esplicita da parte delle famiglie. È il caso del:

Bonus asilo nido: fino a 3.000 euro per la copertura delle rette per bambini sotto i tre anni. La richiesta va presentata online sul portale INPS o tramite patronato.

Bonus extrascolastico: fino a 500 euro per coprire attività culturali, sportive o ricreative dei figli tra i 6 e i 14 anni. Il rimborso è subordinato alla presentazione delle spese sostenute.

Bonus elettrodomestici: fino a 200 euro con rottamazione

Anche nel 2025 sarà attivo il bonus per l’acquisto di elettrodomestici a basso consumo energetico. L’incentivo, fino a 200 euro, è concesso solo in caso di rottamazione di un vecchio apparecchio e viene applicato direttamente dal venditore sotto forma di sconto, che poi recupera il credito tramite compensazione fiscale.

Requisiti e limiti ISEE: cosa serve per accedere ai bonus

Non tutte le agevolazioni seguono gli stessi criteri. Ecco una sintesi:

Bonus Limite ISEE massimo Modalità di accesso

Bonus luce 25.000 € Automatico

Bonus Tari 9.350 € Su richiesta (Comune)

Bonus animali domestici 16.215 € In dichiarazione dei redditi

Carta “Dedicata a te” 15.000 € Automatico

Bonus asilo nido 25.000 € Domanda INPS

Bonus extrascolastico 25.000 € Su richiesta

Bonus elettrodomestici 25.000 € Al momento dell’acquisto

Come ottenere i bonus: attenzione all’ISEE

Per accedere alla maggior parte delle misure, è fondamentale presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e mantenere l’ISEE aggiornato. Solo così sarà possibile ottenere i benefici, in modo automatico o tramite domanda, a seconda del bonus.