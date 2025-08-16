Una gita di Ferragosto verso le montagne dell’Irpinia si è trasformata in un momento di paura per una famiglia napoletana. La loro auto, con a bordo mamma, papà e tre bambini, ha preso improvvisamente fuoco mentre percorreva l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nei pressi di Monteforte Irpino, poco prima dello svincolo di Avellino Ovest. L’incendio è divampato intorno alle 9 del mattino, al chilometro 39, costringendo tutti gli occupanti a uscire rapidamente dal veicolo, che in pochi istanti è rimasto avvolto dalle fiamme. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’auto è finita completamente distrutta.

Sul posto sono arrivati in breve tempo i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino, allertati dalla Polizia di Stato, insieme al personale di Autostrade per l’Italia. Prima del loro arrivo, gli addetti dell’autostrada avevano già tentato di domare il rogo con gli estintori in dotazione, ma l’intensità delle fiamme ha reso necessario l’intervento dei pompieri, che hanno provveduto allo spegnimento definitivo e alla messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio restano da accertare, ma non si esclude un guasto tecnico come possibile origine. L’episodio, pur senza conseguenze fisiche per la famiglia, ha creato momenti di grande apprensione e ha interrotto bruscamente una giornata che era iniziata con il desiderio di relax e aria fresca in montagna.