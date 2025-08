La comunità di San Giovanni a Piro si unisce al dolore della famiglia di Fabrizio Tripari, il 19enne di Scario ritrovato privo di vita nella serata di ieri in un dirupo del canale di Mezzanotte, lungo la Strada Statale 18 tra Sapri e Maratea.

Il ritrovamento del corpo ha scosso profondamente non solo i residenti del comune cilentano, ma l’intero comprensorio del Golfo di Policastro, colpito dalla prematura scomparsa di un giovane molto conosciuto e benvoluto.

Lutto cittadino e sospensione degli eventi

L’amministrazione comunale ha espresso profondo cordoglio attraverso una nota pubblicata sulla pagina istituzionale del Comune:

“Una tragedia immane. L’ennesima. Una comunità scossa. Sgomento e incredulità per Scario, Bosco e San Giovanni a Piro.”

In segno di rispetto, sono stati sospesi tutti gli eventi culturali e popolari in programma nei prossimi giorni. Durante la seduta del consiglio comunale, che si è svolta nel pomeriggio odierno e non poteva essere rinviata per ragioni istituzionali, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Fabrizio.

Il messaggio dell’amministrazione comunale

Il saluto finale dell’amministrazione si chiude con parole semplici ma cariche di partecipazione:

“Il nostro accorato abbraccio a tutti i familiari e il sentimento di cordoglio di una collettività intera. Che possa riposare in pace. Ciao Fabrizio.”

Le indagini sulla dinamica dei fatti sono ancora in corso. L’intera comunità resta in attesa di ulteriori chiarimenti su quanto accaduto.