Una serata che doveva concludersi con una cena giapponese si è trasformata in un arresto. A Qualiano, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno fermato una 46enne sottoposta alla detenzione domiciliare che aveva deciso di uscire di casa senza autorizzazione. Il controllo è avvenuto lungo la Circumvallazione Esterna, durante un posto di blocco. Alla vista della pattuglia, la donna ha tentato di coprirsi il volto con le mani, un gesto che non è sfuggito ai militari, i quali l’hanno immediatamente riconosciuta.

Fermata l’auto, i carabinieri hanno chiesto spiegazioni al conducente. L’uomo ha dichiarato che stavano andando a cenare in un ristorante di sushi a Giugliano, ma la donna lo ha interrotto affermando che la loro destinazione fosse Castel Volturno, dove avrebbero dovuto prendere il figlio.

I militari hanno chiarito la situazione: la 46enne non poteva allontanarsi dal domicilio. L’accompagnatore, ignaro della condizione giudiziaria della donna, è rimasto sorpreso. La serata si è conclusa con l’arresto della donna per evasione.