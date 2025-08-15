Nella serata di ieri il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato un tavolo di monitoraggio per seguire da vicino la situazione nel comune di Camposano (NA), dove un edificio ha riportato lesioni strutturali tali da richiedere l’evacuazione temporanea dei residenti nella zona circostante.

Evacuazione e misure di sicurezza

Tutti gli abitanti coinvolti hanno trovato autonoma sistemazione presso familiari o altre soluzioni private.

Il sindaco di Camposano ha emesso un’ordinanza di interdizione dell’area, che attualmente è presidiata dalla polizia locale.

Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nella vigilanza del perimetro per prevenire episodi di sciacallaggio.

Accertamenti tecnici in corso

La Prefettura di Napoli ha comunicato che sono in atto indagini e verifiche tecniche per individuare le cause delle lesioni e stabilire le misure necessarie alla messa in sicurezza definitiva dell’edificio e della zona.