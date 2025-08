L’Unità nazionale eTwinning/INDIRE lancia sulla piattaforma S.O.F.I.A. il nuovo corso online di base pensato per chi muove i primi passi in eTwinning.

Completamente gratuito, il corso è destinato ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado interessati ad approfondire la conoscenza degli strumenti della piattaforma ESEP (European School Education Platform), in vista della ricerca di partner per progetti eTwinning e della partecipazione attiva alla community.

La formazione, curata e condotta dallo staff dell’Unità nazionale eTwinning Italia, che potrà avvalersi della collaborazione di alcuni Ambasciatori e docenti esperti, verrà realizzata sulla piattaforma Moodle.

Caratteristiche del corso

Il corso, articolato in 4 moduli, prevede solo attività in asincrono (lettura e consultazione di materiali di approfondimento, test, esercitazioni, elaborato finale), per un impegno complessivo di lavoro, a fruizione autonoma e con massima flessibilità in base ai propri tempi ed esigenze, di circa 15 ore.

Il percorso si concluderà, dopo un periodo massimo di sei mesi, con l’emissione di un attestato di partecipazione, a conclusione di tutte le attività previste.