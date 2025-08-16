È deceduto questa mattina all’ospedale Cardarelli di Napoli Cosimo Palmigiano, l’operaio 45enne coinvolto in un grave incidente sul lavoro lo scorso 8 agosto in uno stabilimento di vernici a Cicerale, nel Salernitano. Originario di Ogliastro Cilento, Palmigiano aveva riportato ustioni sul 60% del corpo a seguito di un’esplosione avvenuta all’interno dell’opificio in cui lavorava.

Trasportato d’urgenza in elisoccorso al centro grandi ustioni del Cardarelli, l’uomo era stato ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a cure complesse e continue. Nei giorni successivi, per supportare il trattamento clinico, era stata organizzata anche una raccolta di sangue. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al tragico epilogo.

La notizia della morte di Palmigiano ha suscitato grande commozione nella comunità locale, che ha espresso vicinanza e solidarietà alla famiglia dell’operaio. Palmigiano lascia la compagna e una bambina di cinque anni, che oggi piangono la perdita di un padre e compagno amato. L’incidente riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro e sui rischi legati agli impianti industriali, sottolineando l’importanza di misure preventive efficaci per tutelare la vita dei lavoratori.