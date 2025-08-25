Notte di paura a Napoli, dove un ordigno rudimentale è esploso davanti a un esercizio commerciale. L’episodio si è verificato in via Nuova del Campo 78, nel quartiere Poggioreale.

L’esplosione

L’esplosivo ha divelto la serranda di un bar e provocato danni a una porzione di intonaco della struttura. Fortunatamente non si registrano feriti.

Le indagini

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Le indagini sono affidate ai militari della compagnia di Poggioreale, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire alla matrice del gesto.