Enel, tra i principali operatori mondiali nel campo dell’energia, ha avviato una nuova campagna di assunzioni per diplomati in Italia. L’iniziativa rientra nel piano di rafforzamento della rete elettrica e di supporto ai progetti di transizione energetica previsti nei prossimi anni.
Requisiti per candidarsi
I posti disponibili sono rivolti principalmente a diplomati con competenze in ambito elettrico, elettronico o meccanico. Tra i requisiti richiesti:
diploma quinquennale (preferibilmente elettrico, elettronico, meccanico, meccatronico, termotecnico o affini in ambito energetico);
conoscenze digitali di base;
patente di guida categoria B;
attenzione alla sicurezza sul lavoro;
capacità comunicative, relazionali e organizzative;
problem solving e orientamento al cliente.
Investimenti e prospettive occupazionali
Il piano industriale di Enel 2024-2027 prevede oltre 43 miliardi di euro di investimenti, con ricadute significative sull’occupazione in Italia. Sono attese fino a 2.000 nuove assunzioni, soprattutto in ambito tecnico e infrastrutturale.
Oltre ai diplomati per attività operative nella rete elettrica, Enel ricerca anche:
ingegneri ambientali ed energetici;
esperti in sicurezza, auditing e compliance;
analisti dati e project manager;
personale logistico e amministrativo;
profili legali;
neodiplomati e neolaureati per tirocini e apprendistati.
Formazione e crescita professionale
Enel investe molto nella formazione dei giovani attraverso tirocini e contratti di apprendistato che, spesso, si trasformano in opportunità di inserimento stabile. L’azienda offre percorsi di carriera strutturati, programmi di aggiornamento continuo e un ambiente dinamico e internazionale.
Perché scegliere Enel
Con oltre 60.000 dipendenti in 29 Paesi, Enel rappresenta un punto di riferimento globale nel settore energetico. Entrare a far parte del gruppo significa contribuire alla decarbonizzazione e allo sviluppo delle energie rinnovabili, all’interno di un contesto innovativo e competitivo.
Come candidarsi
Tutte le offerte di lavoro e i programmi di stage sono disponibili sul portale ufficiale Enel. È possibile inviare la propria candidatura online sia per posizioni aperte sia come candidatura spontanea.