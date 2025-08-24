Un’operazione dei Carabinieri ha portato al sequestro e alla distruzione di 98 piante di cannabis, alte tra i 150 e i 280 centimetri, pronte per il raccolto, lungo il versante dei Monti Lattari nel comune di Lettere.

Scoperta della piantagione

A individuare la coltivazione è stato un elicottero dei Carabinieri, che ha segnalato una vasta piantagione situata nella zona di via Veragna di Porzio. Nonostante il percorso impervio, i militari della Compagnia di Castellammare di Stabia sono riusciti a raggiungere le due piazzole segnalate, dove le piante erano cresciute rigogliose e di grandi dimensioni.

Accertamenti in corso

I Carabinieri hanno proceduto alla distruzione in loco delle piante e stanno proseguendo le indagini per individuare le persone responsabili della coltivazione illegale.