Una semplice idea nata tra le bancarelle del mercato dei Vergini sta attirando l’attenzione di visitatori e curiosi: si tratta di un indumento intimo dotato di una tasca con zip, pensato per conservare banconote in modo discreto e sicuro. Venduto al costo di 2 euro, il prodotto è stato ribattezzato dai commercianti “mutanda anti-rapina”.

L’articolo è in vendita presso uno dei negozi storici del quartiere Sanità, in un contesto che da anni si confronta con nuove dinamiche di mercato, comunicazione e turismo. Se in passato i commercianti si affidavano esclusivamente alla voce e alla gestualità per attirare l’attenzione, oggi l’approccio è cambiato: social network come TikTok e Instagram sono entrati stabilmente nelle strategie di promozione dei venditori.

Il mercato dei Vergini: trasformazione di uno spazio urbano

Storicamente frequentato quasi esclusivamente da residenti, il mercato dei Vergini ha vissuto negli ultimi decenni una progressiva apertura al turismo. La zona, adiacente al rione Sanità, rappresenta oggi una delle tappe alternative nei circuiti di visita del centro antico di Napoli.

L’interesse crescente dei turisti ha spinto numerosi operatori commerciali a modernizzare le tecniche di vendita, pur mantenendo un forte legame con la dimensione artigianale e popolare che caratterizza da sempre il quartiere.

Un souvenir che diventa messaggio

L’“intimo con tasca” si inserisce in questo contesto come prodotto ibrido: un oggetto utile ma anche simbolico, capace di rispondere alla richiesta di sicurezza personale – soprattutto nei grandi centri urbani – e al tempo stesso di richiamare l’attenzione mediatica.

Il fenomeno rientra in una più ampia tendenza che vede il piccolo commercio urbano napoletano sfruttare creatività e capacità comunicativa per valorizzare la propria offerta e distinguersi in un mercato sempre più competitivo.