Nel trimestre agosto-ottobre 2025, le imprese molisane prevedono di effettuare oltre 5.500 assunzioni, in aumento di circa 200 unità rispetto allo stesso periodo del 2024. Tuttavia, nel 44% dei casi le aziende segnalano ancora difficoltà nel reperire i profili professionali richiesti.

Il dato emerge dal Bollettino del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro.

Servizi trainanti, turismo in testa

Il comparto dei servizi si conferma il principale motore dell’occupazione regionale, con circa 3.400 assunzioni previste, pari a un incremento dell’8,7% su base annua.
I settori più dinamici sono:

Turismo, in forte espansione.

Servizi alle imprese.

Commercio.

Servizi alla persona.

Agricoltura stabile, industria in calo

Il comparto primario – che include agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia – mantiene livelli occupazionali stabili.
In controtendenza, industria e manifatturiero registrano invece un calo delle opportunità di lavoro.

Tipologie contrattuali: il tempo determinato domina

Le forme contrattuali più utilizzate nel periodo saranno:

Tempo determinato: 81% delle assunzioni.

Tempo indeterminato: 11%.

Contratti di somministrazione: 3%.

Il quadro complessivo evidenzia una crescita moderata della domanda di lavoro, ma anche un persistente mismatch tra domanda e offerta, soprattutto per le figure professionali più specializzate.

Articoli CorrelatiALTRO DALL'AUTORE