Paura sulla strada provinciale 333 a Santa Maria la Fossa, dove si è verificato un violento incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, provenienti dal distaccamento di Aversa, insieme al personale sanitario del 118.

Lo scontro tra le due auto

Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente o lateralmente con estrema violenza, fino a finire una sopra l’altra al centro della carreggiata. L’impatto ha causato gravi danni ai veicoli e momenti di panico tra gli automobilisti in transito.

I soccorsi dei Vigili del Fuoco e del 118

Immediatamente i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di soccorso, collaborando con i sanitari del 118 per prestare le prime cure ai feriti. Due persone, rimaste coinvolte nello scontro, sono state assistite sul posto e successivamente trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. Al momento non si conoscono le loro condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Messa in sicurezza della strada

Dopo aver aiutato i feriti, i pompieri si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale, così da consentire il recupero delle auto incidentate e ripristinare la normale circolazione. La provinciale 333 è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e rimozione.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Non si esclude che tra le cause possano esserci la velocità sostenuta, una manovra azzardata o una distrazione alla guida.