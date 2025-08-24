Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Marcianise, in provincia di Caserta.

La vittima è Lucia Valentino, 62 anni, deceduta nella sua abitazione a causa di un soffocamento provocato da un pezzo di mozzarella. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava in cucina mentre preparava la cena. Un boccone di mozzarella le ha ostruito le vie respiratorie e, nonostante la presenza dei familiari, non è riuscita a chiedere aiuto. I parenti hanno allertato immediatamente il 118, ma i soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La salma è stata trasferita presso la Casa Funeraria Cerreto. I funerali si svolgeranno oggi nel Santuario Nostra Signora di Fatima a Marcianise, dove amici e parenti si riuniranno per l’ultimo saluto.

L’intera città è sotto shock per la scomparsa improvvisa di una donna molto conosciuta e stimata nella comunità.