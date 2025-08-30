Un grave incidente stradale si è verificato oggi, sabato 30 agosto, a Napoli, in Via Petrarca a Posillipo. Un’automobile si è ribaltata all’altezza dell’uscita del Parco Carelli. Alla guida c’era una donna di 70 anni, che fortunatamente è riuscita a uscire illesa dall’abitacolo.

Dinamica e prime ipotesi

Al momento non è stata accertata con precisione la dinamica dell’incidente, anche se i primi rilievi suggeriscono che l’auto potrebbe procedere a velocità sostenuta al momento del ribaltamento.

Intervento delle autorità

Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’unità operativa Chiaia della polizia municipale, guidata dal maggiore Bruno Capuano. Gli agenti si sono prima assicurati delle condizioni fisiche della conducente e poi hanno iniziato a gestire il traffico, notevolmente rallentato nonostante la scarsa circolazione tipica dell’ultimo weekend di agosto.

Successivamente, la donna ha segnalato malessere e ha richiesto l’intervento dei medici.