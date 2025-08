Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni, residente a Torre Annunziata (Napoli), con l’accusa di rapina aggravata. L’intervento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Torre del Greco durante un servizio di controllo del territorio.

L’aggressione in via Nazionale

Secondo quanto ricostruito, i poliziotti stavano pattugliando via Nazionale quando hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, dopo essersi avvicinato a una donna ferma sul marciapiede, l’ha spinta con violenza per poi strapparle una collanina d’oro dal collo.

Gli agenti sono prontamente intervenuti, riuscendo a fermare e bloccare l’aggressore dopo un breve inseguimento. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.

Refurtiva restituita alla vittima

La collanina sottratta è stata immediatamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria, ancora scossa per l’accaduto ma fortunatamente illesa.

L’arrestato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa delle decisioni sul procedimento penale a suo carico.