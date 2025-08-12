Paura in Tangenziale di Napoli quando una donna di 65 anni, a bordo di uno scooter, è sorpresa a percorrere contromano il tratto Corso Malta–Capodimonte, mettendo in pericolo sé stessa e gli altri automobilisti. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi ed è gestito dagli agenti della Polizia Stradale – Sezione di Napoli, che hanno prontamente bloccato il mezzo evitando conseguenze più gravi.

Scooter senza assicurazione né revisione

Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era privo di copertura assicurativa e senza revisione periodica. Gli agenti hanno quindi contestato le violazioni previste dal Codice della Strada e disposto il sequestro amministrativo dello scooter.

Le sanzioni

Oltre al sequestro, la 65enne rischia pesanti sanzioni pecuniarie e la sospensione della patente, come previsto dalla normativa per guida contromano su strada a scorrimento veloce e per la circolazione con veicolo non in regola.