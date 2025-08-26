Durante l’ultimo week-end, l’équipe prelievi cornee dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia ha effettuato con successo il prelievo di quattro tessuti corneali da due persone decedute in ospedale. I tessuti sono inviati alla Banca degli Occhi Regionale Campana, diretta da Luigi Capasso, e saranno utilizzati per pazienti che necessitano di un trapianto urgente per recuperare la vista in un occhio gravemente compromesso.

L’equipe coinvolta

Il prelievo è eseguito dall’équipe del reparto oculistico diretto da Marco Verolino, con la collaborazione di Salvatore Ambrosio, anestesista e coordinatore espianti e prelievi presso il presidio ospedaliero stabiese.

La decisione di donare le cornee è presa dai familiari dei defunti, supportati dallo staff di rianimatori e specialisti, dopo la constatazione del decesso.

Attività del reparto oculistico

Il primario Verolino sottolinea che l’attività del reparto va oltre i prelievi:

«In questo mese abbiamo incrementato l’attività chirurgica con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa e offrire un pronto soccorso oculistico in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini con tempi rapidi, professionalità e umanità».

Il reparto oculistico stabiese continua quindi a garantire interventi tempestivi e di alta qualità, confermandosi un punto di riferimento per i pazienti della zona con problemi della vista.