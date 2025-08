Tragedia sulla strada tra Torre del Greco e Torre Annunziata. Un incidente frontale tra due scooter, avvenuto in via Nazionale nei pressi di via Torretta Fiorillo, è costato la vita a un uomo di 40 anni, mentre un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione fornita da carabinieri e polizia, intervenuti sul posto, i due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente per cause ancora da accertare. Dopo l’impatto, entrambi i conducenti sono stati sbalzati a terra.

La vittima

A perdere la vita è stato Mirko Acunzo, 40 anni, originario di Torre del Greco e residente a Scafati. Per lui i soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare nulla: sarebbe deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Il ferito

Il secondo coinvolto, un adolescente di 15 anni, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata. I medici sono immediatamente intervenuti per stabilizzarlo, ma le sue condizioni restano serie.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza private presenti lungo il tratto interessato.