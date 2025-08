Con una nota ufficiale, il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, ha denunciato il comportamento illecito di quattro uomini – Francesco Balzano, Salvatore Mauriello, Antonio Moretti e Gennaro Vitiello – che, pur non essendo sacerdoti ordinati, svolgevano funzioni religiose come matrimoni, battesimi e funerali sul territorio della diocesi.

Celebrazioni senza legittimazione: l’allarme della diocesi

Secondo quanto riportato nella comunicazione della diocesi di Nola, i quattro soggetti non appartengono al clero cattolico né risultano ordinati legittimamente, eppure si sarebbero resi protagonisti di celebrazioni religiose di vario tipo, simulando l’esercizio del ministero sacro.

Il vescovo Marino ha chiarito di recepire integralmente i comunicati ufficiali della Curia Arcivescovile di Napoli e ha disposto il divieto assoluto di riconoscere tali individui in qualsiasi forma ecclesiastica, esortando le comunità parrocchiali a non concedere loro spazio né collaborazione.

L’avvertimento ai fedeli: partecipazione equivale a grave mancanza

Nel documento, monsignor Marino invita espressamente i fedeli a non partecipare a celebrazioni religiose presiedute, promosse o organizzate dai suddetti individui. Si parla di funzioni sacramentali e sacramentali come:

Battesimi

Celebrazioni eucaristiche

Matrimoni

Esequie

Benedizioni

Unzioni degli infermi

Il vescovo ammonisce che la partecipazione consapevole a tali riti costituisce una grave mancanza per la vita di fede e mina la comunione dei fedeli con la Chiesa cattolica.

Richiamo all’autenticità del culto e alla comunione ecclesiale

La vicenda solleva un tema importante per la vita pastorale: la necessità di discernere tra celebrazioni autentiche e riti simulati, che non solo non hanno alcuna validità canonica, ma possono generare confusione e compromettere il cammino spirituale dei fedeli.

Il vescovo Marino conclude rinnovando l’impegno della diocesi nel tutelare l’autenticità del culto, promuovendo una partecipazione consapevole alla vita sacramentale secondo le norme della Chiesa cattolica.