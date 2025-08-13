Operazione della Polizia Stradale di Nola contro il traffico illecito di veicoli e l’uso improprio di auto a noleggio. Gli agenti, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto della ricettazione e di reati legati alla criminalità organizzata, hanno effettuato controlli a tappeto presso attività di compravendita e noleggio di autovetture sul territorio comunale.

Due titolari denunciati e multati

Nel corso delle verifiche, sono denunciati un 50enne e un 30enne, entrambi titolari di due diverse società di noleggio auto, per violazione delle prescrizioni sui contratti di noleggio previste dalle norme di prevenzione contro terrorismo e criminalità organizzata.

Per loro è scattata anche una sanzione amministrativa complessiva di circa 8.000 euro per esercizio abusivo dell’attività commerciale.

Estensione dei controlli ad altri comuni

L’operazione è proseguita nei comuni limitrofi, dove è denunciato anche un 23enne di Afragola, titolare di un’azienda con la stessa tipologia di attività, per le medesime violazioni.

Obiettivo: contrastare reati predatori

Secondo quanto riferito dalla Polizia Stradale, l’attività rientra in un piano più ampio per reprimere il traffico di veicoli contraffatti e l’uso di auto a noleggio per compiere rapine, furti e altri reati predatori.