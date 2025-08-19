Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 agosto sulla Migliara 56, a Terracina. La vittima è Davide Massaro, 23 anni, originario di Maddaloni.

Il profilo della vittima

Davide era figlio di Giuseppe Massaro, colonnello dell’Esercito in servizio nella cittadina del sud pontino. Un ragazzo stimato e benvoluto, che negli ultimi anni aveva già dovuto affrontare il dolore della perdita della madre. La sua scomparsa lascia ora un vuoto incolmabile nella vita della famiglia e di quanti lo conoscevano.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava al volante di una Smart ForTwo e stava rientrando a casa quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo. L’auto è sbandata e si è schiantata contro un albero. Per Davide non c’è stato nulla da fare.

Il dolore della comunità

La notizia della sua morte ha profondamente scosso Maddaloni. Sui social sono apparsi decine di messaggi di cordoglio, tra cui quelli dei familiari e degli amici più stretti. La cugina Michelina ha scritto: “Ciao Davide, veglia sempre su tuo papà Giuseppe, su tuo fratello, su tua nonna e tua zia. Te ne sei andato troppo presto.”

Anche l’amica Daisy ha voluto ricordarlo con parole commosse: “Non posso credere che tu non ci sia più. Abbraccia forte mio fratello per me.”

Una famiglia conosciuta e stimata

La tragedia ha colpito una famiglia molto conosciuta a Maddaloni. Oltre al padre Giuseppe, il dolore più grande è condiviso dallo zio Francesco Ianniello, figura di spicco della politica locale, e dalla nonna paterna Giuseppina, per anni assistente amministrativo al Liceo Scientifico “Nino Cortese”.

Il ricordo di Davide resta vivo tra amici, parenti e concittadini che oggi si stringono in un grande abbraccio di solidarietà.